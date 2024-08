Publiziert am 22.08.2024

Viele Marken im Gesundheitswesen vermitteln ähnliche Werte, weshalb die meisten von ihnen kaum zu unterscheiden sind. Wie kann sich ein Schweizer Health Care Startup von der Masse abheben und gleichzeitig das Vertrauen aufbauen, das in einem sensiblen Umfeld unerlässlich ist? Mit dieser Herausforderung im Hinterkopf beauftragte das Team um die Gründer Eric Laudet, Jamil Odeh und Julian Weingärtner die Kreativagentur Foundry, um eine Marke zu schaffen, die die Zukunft der wissenschaftlich fundierten Gesundheitsförderung neu definiert.

Holistiq entwickelt massgeschneiderte Therapiepläne und Online-Coaching-Programme, die auf den individuellen Biomarkern und Lebensstilfaktoren der Patienten basieren. Dieser datengestützte Ansatz gehe weit über allgemeine Gesundheitsempfehlungen hinaus und bietee gezielte medizinische Behandlungen, die auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Ursachentherapie basierten, heisst es in der Mitteilung. Ursprünglich unter dem Namen Circle bekannt, suchte Laudet einen Partner, der diese umfassende Vision in der Markenidentität widerspiegelt.



«Stellen Sie sich einen vollständig integrierten Service vor, bei dem Patienten nicht nur natürliche, sondern auch wissenschaftlich fundierte medizinische Behandlungen erhalten, die genau auf ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt sind. Wir suchten einen Partner, der versteht, dass unsere Vision und unsere Werte tief in der medizinischen Wissenschaft verwurzelt sind», erklärt Eric Laudet laut Mitteilung.

Diese Suche führte ihn zu Foundry, einer globalen Kreativagentur mit Büros in Berlin, Zürich und New York. Als Lead-Kreativagentur vertiefte sich das Team in das Geschäftsmodell, die spezifischen Anforderungen der Patienten und die wachsende Nachfrage nach präzisen, medizinischen Lösungen.

In gemeinsamen Workshops entwickelte Foundry eine Marke, die sich klar von der Tonalität, Inhaltlich und der Ästhetik des traditionellen Gesundheitswesens abhebt und gleichzeitig die wissenschaftliche Strenge und den medizinischen Fokus von Holistiq betont. Der neue Markenname Holistiq spiegelt diese Philosophie wider – er ist modern und intuitiv und verbindet die Idee eines ganzheitlichen Ansatzes mit einem klaren Fokus auf medizinische Präzision, schreibt die Agentur.

Darüber hinaus wurde die Holistiq-Identität strategisch in Untermarken wie das TCMZentrum integriert, das nun als Holistiq TCM bekannt ist. Der nächste Schritt bestand darin, ein Designsystem zu entwickeln, das sowohl Seriosität als auch Modernität ausstrahlt.

«Foundry entwickelte eine visuelle Sprache, die wissenschaftliche Klarheit mit einer zeitgemässen Ästhetik verbindet – sichtbar auf der neu gestalteten Website, im Markenvideo und auf den Social-Media-Kanälen von Holistiq», berichtet Jamil Odeh. Diese moderne und präzise Ästhetik ist nun auf allen digitalen Plattformen von Holistiq präsent.(pd/wid)