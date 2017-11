Was die SRG von der Trump-Wahl lernen kann

Matthias Ackeret

Vor einem Jahr wurde Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt. Die Welt verfiel in eine Schockesstarre, aus der sie sich bis heute nicht erholt hat. Anstatt die wirklichen Gründe für diesen überraschenden Wahlsieg zu hinterfragen, einigte man sich auf ein globales Erklärungsmuster: dummer Wähler, weisser Wähler und – Russland. Bei der laufenden No-Billag-Diskussion erkennt man mittlerweile ähnliche Verhaltensweisen. Die SRG wundert sich, dass die über Jahrzehnte sorgsam gepflegten Argumentationskultur (Service public, landesweite Solidarität, Qualitätsjournalismus) nicht mehr richtig greift.

Die SRG-Kritiker werden – wie aus den Blogs der verunsicherten Mitarbeiter ersichtlich – als ignorant, undankbar und Zerstörer der Schweizerischen Solidarität gebrandmarkt. Ähnlich ergeht es auch den Künstlern, die sich – gemäss des «SonntagsBlicks» und der «SonntagsZeitung» – (noch) nicht vor den SRG-Karren spannen liessen (persoenlich.com berichtete). Es handelt sich unter anderem um Stephan Eicher, Francine Jordi, Florian Ast, Bligg oder DJ Bobo. Dass deren Namen bekannt wurden, ist eigentlich ein kleiner Skandal. Schliesslich gehört die freie Meinungsbildung auch zu den Schweizer Grundwerten, auf die sich die SRG immer beruft.

Vor allem aber ist es taktisch ungeschickt: vielleicht hatten die genannten Künstler gar keine Zeit oder es sonst versäumt, auf die SRG-Bitte zu antworten. Das kann es geben. Was aber zurückbleibt, sind nicht die positiven Stimmen von Paola, Sandra Studer oder auch – welch Überraschung – Chris von Rohr, sondern der verheerende Eindruck, dass sich viele Publikumslieblinge gegen die SRG stellen. Was möglicherweise so gar nicht stimmt.

Vor einem Jahr habe ich mit zwei Kollegen den amerikanischen Wahlkampf in Pennsylvania, einem der Swing-States, verfolgt (persoenlich.com berichtete). Dort wurde klar, dass der typische Trump-Wähler zwar vorwiegend weiss und möglicherweise dumm ist, sondern vor allem ein völlig normaler Mensch mit rationalen Zukunftsängsten. Hätten sich die Gegner im Vorfeld ernsthaft mit deren Argumenten auseinandergesetzt, wäre das Debakel möglicherweise zu vermeiden gewesen – oder man wäre zumindest über den Wahlausgang nicht so erstaunt gewesen.

Bei der No-Billag-Initiative tendiert es in eine ähnliche Richtung: würde die SRG ganz nüchtern die Vorzüge und die Einzigartigkeit der eigenen Programme hervorheben, ohne aber in den SRG-typischen «nur-wir-machen-Qualität-Journalismus»-Slang zu verfallen, kann die No-Billag-Initiative am 4. März doch noch abgeschmettert werden. Die Zeit ist noch lang und der Schweizer tangiert nicht zu radikalen Veränderungen: Die «Arena»-Sendung vom Freitag ging bereits in die richtige Richtung. Doch dazu gehört, dass man die «Gegner» und Kritiker nicht permanent als «Füdlibürger» (Büne Huber) oder «undankbare Wesen» tituliert – siehe Francine Jordi, DJ Bobo oder Bligg. Im Gegensatz dazu glaube ich nicht an eine Abwahl von Donald Trump in drei Jahren. Sollte er bis dann noch im Amt sein. Und dies trotz aller klugen Experten. Der Weisse bleibt weiss, der Dumme dumm. Aber er entscheidet die amerikanische Wahl.