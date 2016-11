Tamedia: Booking-Tool für kleine Werbebudgets

Mit dem neuen Booking-Tool ermöglicht Tamedia Advertising den Kunden, ihre Online-Werbung im digitalen Werbenetzwerk von Tamedia einfach und ohne Vorkenntnisse selbst zu erfassen und zu schalten. Das Netzwerk umfasst sämtliche Websites von Tamedia und enthält Titel wie beispielsweise 20min.ch, annabelle.ch, tagesanzeiger.ch, 24heures.ch sowie viele mehr. Mit dem Booking-Tool richtet sich Tamedia Advertising gezielt an KMUs mit kleinerem Budget, was eine Alternative zu Buchungen auf Google und Facebook bietet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gezielte Werbung, wenig Streuverlust

Im Booking-Tool hat der Kunde die Möglichkeit, seine Werbung gezielt nach einem selbst definierten Sprachgebiet auszusteuern. Das senkt den Streuverlust und macht das Tool insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sowie regionale Veranstalter attraktiv. Ein Reporting gibt Auskunft darüber, wie häufig die Werbung angeklickt wird. Der Kunde definiert vorgängig sein Buchungsvolumen zwischen 250 und maximal 5000 Franken, abgerechnet wird nach Anzahl Klicks und bezahlt wird ganz einfach via Kreditkarte. (pd/cbe)