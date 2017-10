Diesen Herbst bringt Ford den neuen Focus RS+ auf den Markt. Der Sprint von 0 auf 100 km/h bringt wie kaum ein anderer Messwert die Dynamik eines Autos auf den Punkt, schreibt die verantwortliche Agentur in einer Mitteilung. Für die anvisierte Zielgruppe sei diese Produkteigenschaft ein rationales aber gleichzeitig auch sehr emotionales Verkaufsargument.

Und gleichzeitig sei die Kennzahl Ausgangspunkt für eine Radiospot-Idee gewesen, die das Thema von einer ganz anderen Seite her angeht, heisst es weiter. Anhand von ganz alltäglichen Situationen, in denen sich jemand in kürzester Zeit rasend aufregt, dramatisieren drei unterschiedliche Spots, wie schnell so ein Focus RS+ von 0 auf 100 ist.





Verantwortlich bei Ford: Marc Brunner (Direktor Marketing), Raphael Fasler (Supervisor Marketing Communication), Maya Frick (Communication Assistant); verantwortlich bei Ogilvy & Mather: Thomas Bolliger (CD); Tino Heuter, Marcel Elsener (Text/Konzept); Jonathan Schipper (Beratung); Mindshare (Media). (pd/maw)