Erdmannpeisker: Ein Frühstück inspired by fruits

Michel, die Schweizer Fruchtsaftmarke, zeigt seine Innovationskraft nicht nur bei ihren Produkten, sondern auch in der Kommunikation, wie es in einer Mitteilung der Agentur Erdmannpeisker heisst. Während die Mitbewerber im umkämpften Fruchtsaftmarkt funktionale Attribute zelebrierten, gehe Michel aus dem Haus Rivella einen entscheidenden Schritt weiter.

In ihrer Positionierung rund um die Neugier setzt Michel auf emotionale Werte. Auf Basis dieser Positionierung kreierte Erdmannpeisker den neuen Claim «Michel – Inspired by fruits.» und inszenierte diesen im frischen und frechen TVC «Meeting», welcher eine out-of-home Konsumsituation zeigt.



Im zweiten Spot «Frühstück» wird nun die Konsumsituation zu Hause inszeniert. Wir sehen, wie Michel in überraschender und energiegeladener Weise mehr Schwung in den Alltag bringt – wie immer: «Inspired by fruits.»



Credits Rivella: Andrys Aardema (Leiter Marketing Schweiz), Adrian Ehrbar (Group Brand Manager Michel), Erdmannpeisker: Gabriel Peisker und Sybille Erdmann (Gesamtverantwortung), Patrick Fawer (Art Direction), Thomas Zulauf, Selina Helbling (Beratung); Markenfilm Schweiz (Filmproduktion): Uli Scheper (Producer), Benjamin Brettschneider (Regie), Havas Media (Mediaplanung). (pd/clm)