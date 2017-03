Rod Kommunikation: Lesen auf dem Klo, beim Sport oder bei Freunden

Die neue Kampagne von «20 Minuten» zeigt ab heute Montag in der Deutsch- und Westschweiz unter dem Claim «Dein Leben. Deine Storys.» wie Jugendliche in der Schweiz «20 Minuten« in ihrem Alltag nutzen. «In der Kreation der Spots, Online-Werbemittel und Printanzeigen wurde auf authentische Bilder und eine unaufdringliche Integration des Produkts gesetzt», schreibt die verantwortliche Agentur Rod Kommunikation. Dadurch seien «ehrliche und lebensnahe Porträts junger Menschen mit einem hohen Wiedererkennungswert» entstanden.

Über die Kampagne hinaus wird das Thema «Generation Z» auch von der «20 Minuten»-Redaktion aufgenommen. «Wir wollen unsere jungen Leser in ihrer Lebenswelt abholen und die Themen beleuchten, die sie interessieren und beschäftigen», wird Désirée Pomper, Leiterin Inland/Politik und Mitglied der Redaktionsleitung, in der Mitteilung zitiert. So würden thematische Felder wie Lifestyle, Fast Food, Fashion und Ausbildung, die gemäss der jährlichen Jugendumfrage von besonderem Interesse seien, intensiver bearbeitet und speziell für die junge Zielgruppe aufbereitet.

Neue Blogformate bieten den Usern eine Plattform, sich der breiten Leserschaft zu präsentieren oder Spannendes aus der Newswelt mittels Bewegtbild zu konsumieren. Anthony Ackermann greift auf junge, freche Art relevante Themen in seinem wöchentlichen Format «Extrablatt» auf. Mit «Alpi knows best» erhalten die User direkten Einblick in den Alltag und die Abenteuer der Community.

Verantwortliche Agentur: Rod Kommunikation; Filmproduktion: Markenfilm Schweiz AG; Regie: Sandro Rados; Fotografie: Dan Cermak (pd/wid)