Wirz: Ticketing-Start-up Eventfrog ist neuer Kunde

Vergangene Woche meldete Ticketfrog den Namenswechsel zu Eventfrog, nun wurde der neue Werbeauftragnehmer präsentiert: Wirz konnte sich den Auftrag sichern, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

Das Schweizer Start-up Eventfrog legte einen Senkrechtstart hin und wurde 2017 – damals noch unter dem Namen Ticketfrog – mit dem Master of Swiss Web ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete). Im April 2018 folgte der Disruptor Award für das Unternehmen mit dem weltweit einzigartigen Businessmodell. Anders als bei den anderen Ticketingsystemen in der Schweiz zahlen weder Veranstalter noch Besucher Gebühren bei An- oder Verkauf eines Tickets.

«Ich bin überzeugt, dass die Plattform die Branche mit ihrem disruptiven Ansatz ordentlich durcheinanderwirbeln wird. Wir freuen uns sehr, sie auf ihrem Weg nach oben zu begleiten», wird Livio Dainese, Co-CEO von Wirz, in der Mitteilung zitiert. (pd/maw)