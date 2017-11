Für die neue Edelweiss-Kommunkationsplattform habe sich Thjnk Zürich vom grössten Reisetagebuch – den Social Feeds – anregen lassen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Die Zürcher Agentur hat diesen «Ferienkatalog» mit dem «Schlachtruf der Reisenden» verbunden: «Been there. Done that.» Entstanden sei eine Kampagne, mit deren Mechanik sich nicht nur das grosse Destinationsangebot von Edelweiss gut abbilden lasse, sondern gleichermassen die Fülle an Aktivitäten vor Ort.

Die Kampagne umfasst Plakate, Inserate, digitale und Social-Media-Umsetzungen.

Verantwortlich bei Edelweiss Air: Bernd Bauer (Chief Executive Officer), Alain Chisari (Chief Commercial Officer), Marco Brütsch (Head of Brand Management & Marketing Communications), Monika Blaser (Marketing Communications), Andreas Meier (Corporate Communications); verantwortlich bei thjnk Zürich: Alexander Jaggy (GF Kreation), Andrea Bison (GF Beratung), Pablo Schencke (Creative Direction), Coco Hess (Art Direction), Isabelle Akermann (Planning Director), Angela Cristofari, Andrea Staub (Projektleitung), Lena Hopfmann (Digital Project Manager); Partner: Viola Riesen, Stefanie Mayer (Mediaschneider), Sam Sherbini, Marco Zimmerli, Ralf Brändli (Front Digitalmanufaktur). (pd/maw)