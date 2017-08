Komet: Werbung nur für richtige Sportler

Der Sportfachhändler Intersport hat vor wenigen Monaten einen Schritt in die digitale Zukunft gemacht und neu einen Onlineshop eröffnet (persoenlich.com berichtete). Die Werbeagentur Komet wurde mit einer Kampagne beauftragt, die bei einem sportlichen Zielpublikum die Marke Intersport auffrischen und deren Bekanntheit heben soll.

Die Kampagne startet mit einem Running-TV-Spot. Der witzige Spot richtig sich an Sportler, und zwar direkt an deren inneren Schweinehund, heisst es in einer Mitteilung. Eine Off-Stimme zählt viele Ausreden auf, warum bei diesen widrigen Wetterbedingungen alle Ambitionen kurz vergessen können. Nur wer nicht darauf hört und keine Ausrede kennt, ist ein richtiger Sportler. Und nur richtige Sportler kaufen bei Intersport ein.

Der Spot ist im deutschen und französischen Schweizer Fernsehen zu sehen und wird als Preroll Ad sowie InRead-Video im Sport-Umfeld von gängigen Online-Newsportalen gezeigt. Auf diesen Portalen kommen ebenfalls verschiedene Banner zum Einsatz.

Ab Herbst wird ein neuer Film mit Wintersujet und weitere der insgesamt 40 verschiedenen Banner zu sehen sein.

Verantwortlich bei Intersport Schweiz AG: Daniel Steiner (Leiter Partnergeschäft), Roger Riegendinger (Leiter Marketing & Kommunikation), Sabine Schubiger (Projektleiterin Marketing Kommunikation); bei Komet: Corinne Hert (Leitung Beratung), Christine Gerber (Beratung), Fabian Merz (Leitung Strategische Planung), André Benker (Creative Direction), Claudio Parente (Art Direction), Mathias Batzli (Grafik Digital), Merlin Wälti (Programmierung), Tamara Nöthiger (DTP); externe Partner: Solid & Hallerfilm, Rudi Haller (Executive Producer), Reggie Pak, Rainer Binz (Director), Martin Fuhrer (DoP), Silvana Pellegrini (Production Manager).