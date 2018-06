Cannes Lions 2018: Zwei weitere Shortlist-Platzierungen für die Schweiz

Es geht Schlag auf Schlag in Cannes: Am Mittwoch sind acht weitere Shortlists veröffentlicht worden - und zwar in den Kategorien Product Desing, Creative Data, Innovation, Social & Influencer, PR, Direct, Media sowie Film.

Als einzige Schweizer Agentur darf Jung von Matt/Limmat auf Löwen hoffen. Sie ist mit gleich zwei Arbeiten nominiert. Einmal mit «Childbook» für Graubünden Ferien in der Kategorie Media (persoenlich.com berichtete).





Und ein weiteres Mal mit dem «Freundlichen Fotografierverbot» in Bergün ebenso für Graubünden Ferien.

Die Award-Show zu diesen Kategorien findet am Donnerstagabend statt.

Der aktuelle Medaillen-Spiegel sieht so aus:

(wid)

