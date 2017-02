APG|SGA: Werbefläche am Zürcher Central gesichert

Seit Anfang Januar vermarktet die APG|SGA Mega Poster in der Zürcher Innenstadt das einzige fix an einer Fassade installierte Megaposter, wie das Aussenwerbeunternehmen in einer Mitteilung schreibt. Dieses befindet sich am Zürcher Central, direkt neben der Tramhaltestelle.

Die Werbefläche misst 82 Quadratmeter und erreicht während der vierwöchigen Aushangperiode eine Frequenz von rund 1,9 Millionen Passanten. Sie sei aufgrund ihrer Dimension sogar im Internet auf verschiedenen Webcams gut zu sehen. (pd/tim)