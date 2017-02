APG|SGA: Zuschlag für Genfer Parkhaus erhalten

Das Parking Place de Cornavin SA ist in der Stadt Genf am Bahnhof Cornavin sowie in der direkten Verlängerung der Rue Mont-Blanc gelegen und hat für die nächsten zehn Jahre die APG|SGA als Vermarktungspartnerin ausgewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Bis anhin hatte eine lokale Aussenwerbefirma den Vertrag mit dem Parking, in dem sich 40 Läden befinden.

Das Konzept des Aussenwerbeunternehmens beinhaltet die Installation von insgesamt 16 digitalen Werbeträgern, 29 hinterleuchteten Plakatflächen sowie 12 hinterleuchteten BigPoster. Die Realisierung ist auf Herbst 2017 geplant. (pd/tim)