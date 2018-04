Die CVP der Stadt Bern hat am Donnerstag bei der SRG-Generaldirektion eine Petition für den Verbleib des Radiostudios in Bern eingereicht. Innerhalb von zwei Wochen kamen rund 2000 Unterschriften zusammen. In Empfang genommen wurden die Unterschriften von Edi Estermann, Leiter der SRG-Medienstelle am Sitz der Generaldirektion in Bern, wie die Berner CVP auf Twitter mitteilte. Unterstützt wurde die Petition von den Stadtberner Parteien SP, GFL, Grünes Bündnis, FDP und BDP.

Gegen die geplante Verlegung des Radiostudios Bern nach Zürich wehrt sich auch die betroffene Belegschaft. Die Petition sei «ein wichtiges Zeichen. Wir hoffen, es wird gehört», kommentierte die Arbeitsgruppe «Pro Radiostudio Bern» via Twitter. Das Personal forderte den Verwaltungsrat bereits am Dienstag auf, die Umzugspläne zu überdenken. Das Schreiben wurde von über 160 Angestellten unterzeichnet (persoenlich.com berichtete). (sda/wid)