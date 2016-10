Project R: Auch für Jungjournalisten hat es Platz

Jungjournalisten haben es schwer. Praktika bei renommierten Medientiteln versprechen zwar den Einstieg in die Branche und wertvolle Kontakte. «Doch will ich ein Praktikum bei einem Verlag, der spart, wo nichts mehr zu holen ist?», heisst es in einem Blogeintrag auf der Webseite vom Verband Junge Journalisten.

Hoffnung gibt es beim unabhängigen Medien-Start-up «Project R» – ein geplantes Online-Magazin von Constantin Seibt und Christof Moser (persoenlich.com berichtete). In einem Kurzinterview verrät Moser, dass es auch Platz haben wird für junge Journalisten. «Sowohl im Team wie auch im Freelancer-Pool», sagt Moser. Und nicht nur das: «Wir werden auch ausbilden.» (cbe)