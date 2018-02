Axel Springer: Chefredaktorin Tanit Koch verlässt «Bild»

Die 40-jährige Tanit Koch, seit 1. Januar 2016 als Chefredaktorin «Bild» verantwortlich für die Print-Ausgabe, wird Ende Februar 2018 auf eigenen Wunsch aus dem Verlag ausscheiden, wie Axel Springer in einer Mitteilung schreibt. Koch hatte erst vor zwei Jahren die Nachfolge des langjährigen Chefredaktors Kai Diekmann angetreten (persoenlich.com berichtete).

«Ich selbst war dabei, als wir sie vor 13 Jahren beim Auswahlverfahren für unsere Journalistenschule für Axel Springer gewinnen konnten. Innerhalb eines Jahrzehnts hat sie es von der Volontärin an die Spitze geschafft», wird Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender Axel Springer SE, zitiert. «Die Verantwortungskonstellation in der Chefredaktion war zwar gut gemeint, hat aber in der Praxis nicht funktioniert, weil diese Aufstellung nicht zu ‹Bild› passt.» In einer emotionalen E-Mail hat sich Koch am Freitagmorgen von ihrer Redaktion verabschiedet. Der Brief liegt kress.de vor.

Julian Reichelt, seit Anfang Februar 2017 neben seiner Funktion als Chefredaktor Digital Vorsitzender der Chefredaktionen, übernimmt die Position des Chefredakteurs Print zusätzlich und trägt weiterhin die übergeordnete redaktionelle Verantwortung für die «Bild»-Marken. Neben Reichelt sind Marion Horn, Chefredaktorin «Bild am Sonntag», und Miriam Krekel, Chefredaktorin «B.Z.», weiterhin Mitglieder der Chefredaktion. Ulrike Zeitlinger bleibt Stellvertreterin des Chefredaktors. (pd/cbe)