AZ Medien: Die «Schweiz am Sonntag» wird eingestellt

Nach vielen Berichten über die Pläne der AZ Medien für die Wochenendausgaben, ist nun klar: Die Printausgabe der «Schweiz am Sonntag» wird eingestellt. «AZ Medien, Somedia und ZT Medien geben gemeinsam per 4. März 2017 die «Schweiz am Wochenende» heraus», heisst es in einer kurzen Medienmitteilung am Samstagmorgen.

Verleger Peter Wanner informiert die Leserinnen und Leser am Samstag auf der Front seiner Zeitungen über die geplante Veränderung. «Die grössten Kosten einer Zeitung fallen im Druck, beim Papier und im Vertrieb an. Dieser Bereich macht gut die Hälfte der Gesamtkosten aus. Wer langfristig denkt, kommt nicht darum herum, in diesem Bereich zu sparen - sonst leidet die eigentliche Kernaufgabe, eben die journalistische Information», schreibt Wanner darin.

Die Frontseite vom Samstag der «Aargauer Zeitung».

Um die inhaltliche Qualität auch in Zukunft zu gewährleisten, werde aus der «Schweiz am Sonntag» die «Schweiz am Wochenende». Diese Zeitung werden die Leser ab dem 4. März bereits am Samstag im Briefkasten haben. Sie biete den Leserinnen und Lesern Lesestoff für zwei Tage mit einem ausgebauten Lokalteil, so Wanner weiter und liefert nachträglich bereits den möglichen Werbeslogan für die neue Publikation: «Ihr Sonntag beginnt schon am Samstag».

Am Sonntag erhalten die Leserinnen und Leser eine aktualisierte Digitalversion mit den wichtigsten Ereignissen vom Samstag – beispielsweise im Sportteil. (pd/wid)