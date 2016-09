SRF: «Echo der Zeit» freut sich über das «goldene Q»

von Edith Hollenstein

Das «Echo der Zeit» zuoberst auf dem Podest. Auch wenn aufgrund der erstmaligen Erscheinung kein Vergleich mit Vorjahren möglich ist: Darüber, dass die SRF-Sendung das erste Schweizer Medienranking für sich entschieden hat, freut sich die Redaktion in Bern. Mehr noch: «Der Titel bedeutet für uns sehr viel», so Isabelle Jacobi auf Anfrage von persoenlich.com. «Es bedeutet, dass wir dem Ruf, ein Leuchtturms des Qualitätsjournalismus zu sein, gerecht werden», sagt die «Echo»-Chefin. Der tägliche Einsatz des Teams, welches 9 Personen und 7.1 Vollzeitstellen umfasse, werde also wahrgenommen.

Als Grund für den Erfolg zählt Jacobi folgende Punkte auf:

engagiertes, kluges Sendungs-Team, das einen offenen, selbstkritischer Redaktions-Diskurs pflegt





Selektion nach Relevanzkriterien





Sprachliche Ästhetik, fundierte Moderation





intaktes Fachredaktionsprinzip (Ausland, Inland, Wirtschaft)





gut ausgebautes Korrespondentennetz



Jacobi hat 2012 die Leitung des «Echo der Zeit» übernommen. Seither ist ein stark verjüngtes Team am Drücker. Die Sendung erscheint sieben Tage in der Woche, erstmals ausgestrahlt wird sie jeweils abends um 18 Uhr auf SRF 1.