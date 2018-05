Nau.ch: Ex-TeleBärn-Moderatorin neu im Team

Nach ihrem kurzen Engagement als Moderatorin bei TeleBärn wechselt Karin Aebischer in die Redaktion von Nau.ch. Die 33-jährige Freiburgerin unterstützt die «Nau»-Redaktion ab sofort am Desk. «Ich bin gespannt auf diese neue Herausforderung und freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen», so Aebischer zu persoenlich.com.

«Karin Aebischer überzeugt als erfahrene Journalistin mit nationalem und regionalem Verständnis», sagt Chefredaktor Micha Zbinden. «Sie koordiniert und gewichtet als Tagesleiterin die Storys der Video-Reportageteams und gehört damit der erweiterten Redaktionsleitung an.» Ob Aebischer mittelfristig auch vor der Kamera zu sehen sein wird, ist noch offen.

Aebischer wechselte erst Anfang Jahr zu TeleBärn (persoenlich.com berichtete). Zuvor war sie während zehn Jahren als Journalistin bei den «Freiburger Nachrichten» tätig. (cbe)