No Billag

Jungparteien setzen sich für die SRG ein

In einer gemeinsamen Medienkonferenz in Bern warnen Jungpolitiker vor den Auswirkungen der Initiative. Es sei 5 vor 12 für die Rettung der Medienvielfalt, hiess es beim überparteilichen Komitee «Junge gegen No Billag».

Sind gegen No Billag (v.l.): Pascal Vuichard (Junge GLP), Tamara Funiciello (Juso), Luzian Franzini (Junge Grüne), Nicolas Huissoud (Junge BDP), Claudia Schuerch (Junge EVP) und Tino Schneider (Junge CVP). (Bild: Keystone/Peter Schneider)