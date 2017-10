Project R: Mark Dittli startet bei der «Republik»

Emek

Szenarien für die Schweizer Medienlandschaft

Wie sieht die Medienbranche in 15 Jahren aus? Die Emek malt ein optimistisches und ein pessimistisches Bild.

Wie sieht die Medienbranche hierzulande in 10 bis 15 Jahren aus? In einem Positionspapier, welches am Montag in Bern präsentiert wurde, führt die Eidgenössische Medienkommission Möglichkeiten aus – eine optimistische und eine pessimistische.