No-Billag-Initiative

Medienvielfalt in den Bergregionen gefährdet

Die Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete spricht sich an der Tagung ausdrücklich gegen die Initiative aus.

Die No-Billag-Initiative bedroht die Medienvielfalt gerade in den Berggebieten. Dies kam an einer am Freitag in Luzern durchgeführten Tagung deutlich zur Geltung. (Bild: Keystone)