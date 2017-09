AZ Medien: Radio 24 und Argovia bauen Stellen ab

Per 1. Oktober wird Florian Wanner neuer Geschäftsführer der Radio Medien AG und übernimmt damit die Funktion von Roland Baumgartner, bisheriger Geschäftsführer der Radio Medien AG und Radio Argovia. Wanner war bisher Geschäftsführer von Radio 24, zudem ist er Verwaltungsrat der AZ Medien (persoenlich.com berichtete). In der Radio Medien AG, die zum Bereich AZ Medien TV und Radio gehört, werden die Sender Radio Argovia und Radio 24 geführt.

Einheitliche Geschäftsführung

In der neuen Organisation übernimmt Wanner auch die operative Leitung beider Radiosender, wie es in einer Mitteilung heisst. Neu gibt es ein gemeinsames Führungsteam, bestehend aus Nicola Bomio (Leiter Programm), Marco Kugel (Leiter Events), Barbara Novak (Leiterin Marketing) und Andy Russ (Leiter IT/Technik). Wanner berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Roger Elsener, Geschäftsführer AZ Medien TV und Radio und Mitglied der Unternehmensleitung von AZ Medien.

AZ Medien und Roland Baumgartner (siehe Bild unten) definieren in den kommenden Wochen gemeinsam einen neuen Aufgabenbereich, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Baumgartner arbeitet seit 1989 für Radio Argovia. Ab 1990 war er Leiter Central Services und stellvertretender Geschäftsführer. 2002 hat er die Geschäftsführung der Radio Medien AG übernommen.



«Ich bedanke mich bei Roli Baumgartner für sein langjähriges und grosses Engagement als Geschäftsführer bei Radio Argovia und zuletzt der Radio Medien AG. Er hat das Radiogeschäft und insbesondere Radio Argovia kontinuierlich weiterentwickelt und somit massgeblich zum Erfolg des Geschäftsbereichs beigetragen», wird Axel Wüstmann, CEO der AZ Medien, zitiert.

Redaktionsleitungen bleiben dezentral

Die neue Organisationsstruktur sei darauf ausgerichtet, das weitere Wachstum des Senderportfolios und der digitalen Plattformen optimal zu begleiten und zu entwickeln, heisst es weiter. Zudem werde die Regionalkompetenz durch lokale Redaktionsleitungen in Aarau und Zürich gestärkt. Die Teams in Aarau und Zürich fokussieren sich ausschliesslich auf die jeweilige Lokalberichterstattung.

Durch die neue Organisation lassen sich Synergien in der Produktion überregionaler und nationaler Inhalte erzielen. Dadurch ergibt sich laut Mitteilung «ein leicht tieferer Personalbestand». Konkret in Zahlen: Insgesamt fünf Personen werden entlassen – dies bei Radio 24 und Radio Argovia, wie Sprecherin Monica Stephani auf Anfrage von persoenlich.com präzisiert. Abgebaut würden jedoch nur zwei Vollzeitstellen, da im digitalen Bereich gleichzeitig ausgebaut wurde. Die betroffenen Mitarbeiter seien informiert. Die übrigen Mitarbeiter wurden am Mittwochnachmittag an einer Mitarbeiterinformation in Kenntnis gesetzt.

Erst Anfang Jahr informierte die AZ Medien, dass die Bereiche Radio und TV in einem neuen Unternehmensbereich zusammengefasst werden (persoenlich.com berichtete). Dies hatte bislang eher organisatorische Auswirkungen, nun auch personelle. (pd/cbe)