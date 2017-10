Ringier

Sven Ruoss treibt Digitalisierung voran

Die Blick-Gruppe ernennt den 35-Jährigen per 1. Januar 2018 zum Leiter Product & Business Development. In dieser Funktion berichtet er an Philipp Scheidegger, Chief Digital Officer der Blick-Gruppe.