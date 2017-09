Verband Schweizer Medien: Verleger verabschieden medienpolitisches Manifest

Der Verband Schweizer Medien (VSM) hat am Donnerstag in Luzern ein medienpolitisches Manifest veröffentlicht. Darin setzt sich der Verband dafür ein, eine vielfältige und freie Medienlandschaft zu erhalten. Dazu brauche es liberale Rahmenbedingungen.

Täglich informierten sich neun von zehn Menschen in der Schweiz über Medien. Unabhängige Medien seien für eine direkte Demokratie wie die Schweiz wichtig, heisst es in dem Manifest, das der VSM anlässlich seiner Mitgliederversammlung veröffentlicht hat. «Mit Applaus wurde dieses verabschiedet», so Verlegerpräsident Pietro Supino an der anschliessenden Medienkonferenz.

Wichtiger Arbeitgeber

Die privaten Medien berichteten kritisch und unabhängig über alle Lebensbereiche. Ferner schüfen sie regionale Identität mit ihrer regionalen Berichterstattung. Ferner stünden sie für Vielfalt, stellten sie doch in allen Sprachregionen die Versorgung mit Medien sicher.

Die Medienbranche beschäftige über 20’000 Mitarbeitende. Als Partner der Werbewirtschaft trage sie zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Und schliesslich seien unabhängige Medien ein wichtiger Standortvorteil für einen attraktiven Wirtschafts- und Forschungsplatz Schweiz. «Der Bund will uns Medien unbedingt helfen. Wir brauchen aber keine Hilfe», sagte Markus Somm, im Verband zuständig für Medienpolitik.

Vier Kernthemen

Dabei liegen dem Verlegerverband vier Themen besonders am Herzen. Der digitale Wandel erfordere neue Kompetenzen. Mit gezielten Investitionen in Forschung, Bildung und Medienkompetenz könne die öffentliche Hand einen Beitrag zur guten Entwicklung der Medienqualität leisten.



Zweitens setzt sich der Verband für eine Kostenentlastung beim Vertrieb von abonnierten Tageszeitungen durch die Post ein. Entweder müsse die Post Zeitungen und Zeitschriften zu Grenzkosten vertreiben. Oder die indirekte Presseförderung sei entsprechend zu erhöhen.

SRG im Visier

Der VSM unterstützt drittens die Finanzierung der SRG über Gebühren. Die Verleger fordern aber mit Nachdruck, dass die SRG die privaten Medienangebote nicht konkurrenzieren darf. Auch müsse das Schweizer Radio und Fernsehen auf neue Formen der Kommerzialisierung verzichten. Damit ist namentlich die neue Vermarktungsplattform Admeira von SRG, Swisscom und Ringier gemeint. «Gut finden würden wir eine Data-Management-Plattform, um so offen Daten auszutauschen. Völlig diskriminierungsfrei», sagte Supino. Der Verlegerpräsident hoffe, dass man sich gütlich ohne Gesetzgeber einigen könne. «Unter vernünftigen Menschen sollte das möglich sein.»

Längerfristig, so der Verlegerverband, sollte die SRG ganz ohne Werbung und Sponsoring auskommen. «Sponsoring ist einfach eine andere Form von Werbung. Es ist ein Witz, wenn Sponsoring erlaubt ist», sagte Vizepräsident Peter Wanner – und zielte damit auf die Sponsoringaktivitäten der SRG-Radios.

Die Gebühreneinnahmen der SRG sind laut dem VSM zu reduzieren. Und schliesslich spricht sich der Verband gegen unnötige Regulierungen in einem neuen Mediengesetz aus. Das würde die Unabhängigkeit der Medien gefährden. Wegen der rasanten technologischen Entwicklung seien neue Regeln ohnehin wenig zielführend, da sich die Situation laufend verändere. Sinnvoll sei es jedoch, das Radio- und TV-Gesetzes zu revidieren, um die Strukturen der SRG zeitgemäss anzupassen. Es dürfe aber nicht absurd werden: «Besonders kurios wäre es, wenn die SRG Native Advertising einführen würde», so Supino.

Swiss Media Forum bis am Freitag

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Verbands Schweizer Medien findet ebenfalls im KKL in Luzern das Swiss Media Forum statt. Dieser Medienkongress dauert bis am Freitagmittag.

Es treten unter anderem Philip Rucker von der «Washington Post» auf, Thomas Williams von «Breitbart News» oder Sandra Cortesi von der Harvard University. In der Chef-Runde werden Jean-Michel Cina (SRG), Pietro Supino (Tamedia), Marc Walder (Ringier) und Peter Wanner (AZ Medien) auf dem Podium sitzen, dies unter der Leitung von Eric Gujer (NZZ). Auch Justizministerin Simonetta Sommaruga wird am Swiss Media Forum ein Referat halten. Der gesamte Kongress wird von SRF-Polit-Journalistin Susanne Wille moderiert. (sda/cbe)

persoenlich.com ist bis am Freitag am Swiss Media Forum in Luzern vor Ort und berichtet auf der Website sowie auf Twitter (#SMF17) und Facebook laufend vom Medienkongress.