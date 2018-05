SRF: Zensurvorwürfe wegen Beitrag über Radio-Umzug

Medieninstitut VSM

«Verabschiede mich nicht in den Liegestuhl»

Othmar Fischlin geht Ende Jahr in Pension. Im Interview sagt er, was er noch anreissen und abschliessen will.

Der Verband Schweizer Medien sucht einen neuen Leiter für das Medieninstitut. Othmar Fischlin geht auf Ende Jahr in Pension. Im Interview sagt der 60-Jährige, welche Projekte er noch abschliessen will und wie sein Alltag im 2019 aussehen könnte.

von Michèle Widmer