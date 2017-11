Cleverclip: Die Welt aus der Perspektive einer Uhr

Luminox beauftragte die Berner Agentur Cleverclip damit, klassische Produktvideos zu produzieren, die den Launch ihrer neuen Modelle pushen. Um den Filmen einen originellen Twist zu geben und die Uhren mit den passenden Werten und dem zu vermittelnden Lebensgefühl aufzuladen, entstand gemeinsam mit Maximilian Lederer als Filmer das Konzept, Point-of-View-Aufnahmen der Uhren zu machen und diese anschliessend mit Produktshots aufzulösen.

Gefilmt wurde mit einer Kamera, die an den Handgelenken der Protagonisten montiert wurde – um genau den Blickwinkel zu erreichen, den auch die Uhren einnehmen würden, wie es in einer Agenturmitteilung heisst. Der Sport- und Outdoor-Ausrichtung der Marke wurde in den fünf Filmen Rechnung getragen. Die Cases wurden auf die Modelle bezüglich Farbe und verwendeten Materialien angepasst. Aufnahmen in Gletscher-Umgebung, unter Wasser, im Wald aber auch bikend durch die City lassen Abenteurer- und Outdoor-Herzen höherschlagen.

Ziel des Konzeptes war es, Filme zu kreieren, die vom Blickwinkel anfangs irritierend wirken und erst durch die Produktshots die Auflösung bringen, dass es sich um die neuen Luminox-Modelle handelt. Entstanden sind insgesamt fünf 30-Sekünder, die in einwöchigen Abständen auf den Social-Media-Kanälen von Luminox veröffentlicht werden. (pd/cbe)