Die Kreativen von Alpha 245 haben unter dem Titel «Food Lover» eine Idee mit einem «360-Grad-Ansatz» entwickelt. Die Agentur meint damit die Absicht, alle Glieder der Wertschöpfungskette anzusprechen. Von den Produzenten, wie Fischer, Bauern und Züchter, zu den Winzern und Affineuren, über die Einkäufer, Verkäufer und Fachspezialisten wie Bäcker und Metzger in den Food-Märkten selbst – bis zu den Kunden und Kennern. Der gemeinsame Nenner heisst: Liebe zu gutem Essen.

Das Herzstück der Kommunikation ist laut einer Mitteilung das Manor-Food-Lover-Magazin, welches als Beilage alle 14 Tage in der Sonntags- und Tagespresse erscheint. In allen drei Sprachregionen. Das Heft im Spezialformat 255 x 380 cm will auf zwölf Seiten Genuss und Qualität im Angebot abfeiern. Und stützt sich hierbei auf die Grundpfeiler von Manor Food, mit dem Anspruch «superbe Essenserlebnisse für jeden Tag» zu bieten.

