Serviceplan Suisse: Eingeladen per Hologramm

Bei der Einweihung ihres Neubaus steht für Auto Marti die Zukunft im Vordergrund. Entsprechend zukunftsträchtig kommt das von Serviceplan Suisse entwickelte Mailing für den Event daher: Statt per Brief werden die VIP-Gäste per Hologramm eingeladen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Sie hat das Mailing konzipiert und umgesetzt.

Dazu wird ein Prisma mit einer kurzen Anleitung verschickt. Legt man das Prisma auf das Smartphone und spielt das Video ab, erscheint der Inhaber Felix Marti als Hologramm. Und stellt so quasi persönlich sicher, dass man seine Einladung nicht vergisst.

Verantwortlich bei Auto Marti AG: Felix Marti (CEO), Nicole Platz (Marketing). Verantwortlich bei Serviceplan Suisse AG: Raul Serrat (Executive Creative Director), Daniel Hesse (Art Direction), Dominic Wenger (Grafik), Yannick Schaller (Text), Christian Panzeri (Beratung). Verantwortlich bei Online Video: Tadzio Cavegn (Producer). (pd)