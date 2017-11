Mit Clevercircles lanciert die Banque CIC (Suisse), die zur genossenschaftlich organisierten, internationalen Bankengruppe Crédit Mutuel-CIC gehört, eine neuartige digitale Vermögensverwaltungsplattform, die es Kunden erstmalig erlaubt, die Asset Allocation taktisch selber in die Hand zu nehmen, wie Campfire in einer Mitteilung schreibt. Die Plattform, welche unter dem Namen Clevercircles Anfang 2018 auf den Markt kommt, baue auf den Vorteilen von Robo-Advisorn auf und kombiniere innovativ die Intelligenz von Menschen mit der Effizienz von Maschinen.

Für die Meinungsbildung über Anlageentscheide und Markterwartungen biete Clevercircles die Möglichkeit sich über einfache und intuitive Fragen in sogenannten «Circles» mit selbst gewählten Vertrauenspersonen, Experten und/oder der Community abzustimmen. Diese Idee treffe genau den Nerv der Zeit, in der Renditen immer weiter sinken, jeder mitbestimmen und entscheiden möchte, gleichzeitig aber Influencer und Communities einen immer höheren Stellenwert bekommen, heisst es in der Mitteilung weiter.









Branding und digitaler Auftritt

Campfire konnte sich bereits im November 2016 gegen die Konkurrenz durchsetzen und arbeitet seither am Auftritt des Fintech-Startups. Als digitale Lead-Agentur erarbeitete campfire nicht nur das Kommunikationskonzept, die Markenpositionierung und das Branding – vom Naming, über das Logo und die Geschäftsausstattung bis hin zum Marken-Styleguide. Mittlerweile hat Clevercircles die Zusammenarbeit über den Launch des Brands hinaus erweitert und der Bieler Agentur in der langfristig angelegten Partnerschaft ebenfalls das Mandat für das Marketing übertragen.

Als erste Marketingmassnahme ist campfire für Konzept, Design und Umsetzung der Microsite sowie des Newsletters verantwortlich. Nebst Blogbeiträgen wartet die Microsite auch mit automatisch importierten Tweets von @clevercircles in einer eigens entwickelten Social Wall auf. Weitere digitale Marketingmassnahmen wie Erklärvideos folgen in den nächsten Monaten.





Verantwortlich bei Clevercircles: Sebastian Comment (Geschäftsführer), Daniel Schwarz (Web Entwickler, Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Campfire: Dirk Unger (Creative Direction & Konzept), Damian Kunz (Beratung & Konzept), Pius Caduff (Frontend-Development & Technical-Lead). (pd/maw)