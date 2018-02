Kameramann.ch: Geschäftsfeld Corporate-Videos gestärkt

Für Klassiker wie «Einstein» oder «Happy Day» vertrauen Sender und Produktionsfirmen seit Jahren auf die Unterstützung von Kameramann.ch. Von der breiten Erfahrung im TV-Markt profitieren jedoch immer mehr auch Kunden im Corporate-Bereich, wie es in einer Mitteilung heisst. «Film und Video sind aus Unternehmenskommunikation und Content Marketing nicht mehr wegzudenken», wird Firmengründer und Inhaber Sascha Felix zitiert. «Sehr oft stellt sich jedoch die Budgetfrage. Da sind wir stark: Wir haben im TV-Markt gelernt, schnell, in hoher Qualität und ohne Schnickschnack zu arbeiten.»

Hoher Beratungsbedarf bei Inhouse-Videoabteilungen

«Mit dem stetig wachsenden Bewegtbild-Bedarf haben viele Unternehmen eigene Videoteams aufgebaut», so Felix weiter. «Hier sehen wir einen grossen Know-how-Bedarf, denn schliesslich muss die Qualität stimmen, um sich in der Content-Flut abzuheben.» Aus diesem Grund bietet Kameramann.ch neben Videoproduktionen auch massgeschneiderte Leistungen für Schulungen, Supervision und Beratung an. Das Beratungsteam von Kameramann.ch unterstützt Unternehmen bei der Wahl der richtigen Ausrüstung und hilft mit, die Investition mit einer zukunftsweisenden Planung umzusetzen. Weitere wichtige Themen sind die Schärfung der technischen Vision sowie Assessments, Rekrutierung und Coaching des Personals.

Um die Neuausrichtung zu unterstreichen, wurde auch der Webauftritt aufgefrischt. (pd/cbe)