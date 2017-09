Vontobel positioniert sich «noch eindeutiger und relevanter für seine Kunden», wie Metadesign in einer Mitteilung schreibt. Ziel sei es, den Kundennutzen und das Kundenerlebnis unverwechselbar mit Vontobel zu verknüpfen. In den vergangenen Monaten wurde daher unter Mitwirkung der weltweit tätigen Mitarbeitenden festgehalten, welche Überzeugungen dem Tun und Lassen von Vontobel zu Grunde liegen: eigenverantwortliches Handeln, ein unerschütterlicher Glaube an die Möglichkeiten der Zukunft und die Fähigkeit, Chancen auch gegen den Konsens konsequent zu verfolgen und für die Kunden erfolgreich zu nutzen.









Vontobel wird die Kernpunkte der Identität in alle internen Performance- und Entwicklungsprozesse als einen zentralen Massstab. Das Profil soll darüber hinaus dazu beitragen, auch künftig die besten Talente für das Unternehmen zu gewinnen. «In Zeiten ständigen Wandels gewinnt Vertrauen, wer Profil zeigt. Deshalb haben wir uns entschieden, klar festzuhalten, wofür wir stehen. Unsere geschärfte Identität setzt ein klares Zeichen und macht deutlich, was uns antreibt und wie wir für unsere Kunden Mehrwert schaffen. MetaDesign hat uns in diesem Prozess mit Erfahrung und Klarheit begleitet», lässt sich Zeno Staub, CEO Vontobel, in der Mitteilung zitieren.

Vontobel wird der geschärften Identität auch durch einen grundlegend überarbeiteten Markenauftritt Ausdruck verleihen. Ein neues Logo, visuelle Gestaltungselemente und ein prägnanter Sprachstil bilden die Basis eines Markenauftritts, der bewusst Referenzen an das bisher Erreichte beinhaltet, aber den Anspruch an die Zukunft verdeutlicht. Dabei wird als Logo einzig auf die Wortmarke Vontobel gesetzt, die weltweit allen Aktivitäten ein eindeutiges Gesicht geben wird.

In dem Farbspektrum, das an das Wappen der Familie Vontobel angelehnt ist, würden sich die Wurzeln des Unternehmens und in der Farbwahl die Ausrichtung an der digitalen Zukunft spiegeln, schreibt Metadesign.

Der neue Auftritt bildet die Grundlage für die Umsetzung aller Touchpoints – von den digitalen Services über die Gebäudekennzeichnung und das Flagshipmagazin bis zur Imagekampagne. (pd/eh)