Opel: Lukas Hasselberg wird neuer PR-Manager

Christoph Bleile war in seiner 37-jährigen Karriere als PR-Manager unter anderem für die Kommunikation der Marken Saab, Chevrolet und ab 2004 für Opel verantwortlich. In seiner Funktion als Marketing- und PR-Manager hat er einen massgeblichen Teil zum Aufbau der Marke Saab in der Schweiz beigetragen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Lukas Hasselberg hat an der ZHAW Winterthur Kommunikation und Journalismus studiert und war nach mehrjährigen Stationen beim «Blick» und der Pendlerzeitung «.ch» in den vergangenen sieben Jahren als Chefredaktor des A&W Verlags für die Fachpublikationen «Auto & Wirtschaft», «aboutFLEET» und «Auto Bild Schweiz» verantwortlich. Auf Hasselberg folgt Isabelle Riederer (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)