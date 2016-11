Process: Markenidentität mit Fantasie und System

Die Zusammenarbeit zwischen dem Lehrmittelverlag Zürich (LMVZ) und Process startete Anfang 2016 nachdem die Branding- und Designagentur sich in einem Wettbewerb gegen die Konkurrenz durchsetzte. Die neue Marke feierte an den Swiss Education Days – der bedeutendsten Bildungsmesse der Schweiz – vom 8. bis 10. November in Bern Premiere.

Der LMVZ wurde 1851 vom Kanton Zürich gegründet. Damit konnten die Lehrmittel des Kantons einheitlich und günstiger produziert werden. Heute ist der LMVZ einer der führenden Verlage für Bildungsmedien in der deutschsprachigen Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt 38 Mitarbeitende, vertreibt ein Sortiment von rund 2700 Artikel und wurde für seine hochwertigen und innovativen Bildungsprodukte mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.















Klicken zum Vergrössern.



Klicken zum Vergrössern.

Das Marktumfeld ist auch für Bildungsmedien kompetitiver geworden. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung – mittelfristig soll der Verlag als Aktiengesellschaft in öffentlicher Hand geführt werden – muss und will der LMVZ aktiver und bedürfnisorientierter agieren. Der LMVZ hat erkannt, dass eine differenzierende Markenpositionierung, eine starke Markenidentität und eine klare, nachvollziehbare Produktarchitektur dabei der Schlüssel zum Erfolg sind.

Die zusammen mit Process entwickelte Dachmarkenstrategie unterstützt den Imagetransfer und die erwünschte grössere Sichtbarkeit. Die neue Marke LMVZ ist dynamisch, freundlich und zukunftsgerichtet und hat das Potential, für das Lernen zu begeistern und in der Branche Massstäbe zu setzen. Der neue Auftritt ist selbstbewusst und der LMVZ nun auch auf Produkten und in der Kommunikation prominent und klar (wieder-) erkennbar.

«Das Team von Process hat unser spezifisches Umfeld und die komplexe Problematik verstanden und uns wertvolle Denkanstösse und Lösungen geliefert, mit denen wir die neue Marke gemeinsam erarbeitet haben. Wir schätzen den engen und regen Austausch mit Process. Und unser Auftritt an den Swiss Education Days war ein voller Erfolg», wird Stefanie Kerber, Leiterin Marketing und Kommunikation LMVZ, in der Meldung zitiert.

Modulares, dynamisches Design

Das modulare Design und die charakteristischen Designelemente funktionieren ebenso gut in der bewegten Kommunikation. Der Logo-Schriftzug mit den horizontalen Linien erinnert an ein Bücherregal oder an die Messeinheiten eines Massstabs. Damit wird einerseits der Bezug zum Kerngeschäft mit den Lehrbüchern hergestellt, die Messeinheiten andererseits symbolisieren das Wachsen der Lernenden auch im metaphorischen Sinn.

Abstrakte oder figurative dynamische Linien zeichnen individuelle Lern-, Entwicklungs- und Lebenswege, welche die Lernenden in die Zukunft führen. Als Sympathieträger fungieren die spontan, verspielten Illustrationen der französischen Künstlerin Marie Assénat. Sie thematisieren auf poetische Weise die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und erinnern an Skizzen von Lehrpersonen. Die Typografie orientiert sich an der Basisschrift, welche die Kinder in der Primarschule erlernen. (pd)