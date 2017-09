Franke, ein weltweit tätiger Anbieter von Haushaltsküchen, Grossküchen und den Hygienebereich, hat ihren Nachhaltigkeitsbericht 2016 publiziert. Der Bericht beschreibt in den Kapiteln Ökologie, soziale Verantwortung, Ökonomie und Produktverantwortung Nachhaltigkeitsbemühungen, Businessaktivitäten, Gesamtperformance und Zukunftsziele der Franke Gruppe. Die Essbarkeit des Reports untermauert Frankes konsequenten Einsatz für die Umwelt. Swisscontent hat den Report konzipiert und produziert.

Die Idee beschreibt Swisscontent in einer Mitteilung wie folgt: «Einerseits zeigt der Inhalt, dass Franke umweltschonend wirtschaftet. Andererseits soll auch der Bericht in seiner Form Nachhaltigkeit leben. Deshalb haben Franke und Swisscontent die Publikation essbar gestaltet. Das heisst: Beim Druck wurden ausschliesslich Substanzen verwendet, die vollständig in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden können. Somit ist auch der Verzehr des Reports unbedenklich».

«Das neue Konzept mit den vorherrschenden Grüntönen vermittelt Frische, Gesundheit, Nachhaltigkeit. Und die Essbarkeit des Berichts unterstreicht diese Philiosophie mit einer Prise Witz», sagt Gérard Moinat, Senior Project Manager Swisscontent laut Mitteilung.

Neben Konzeption und Umsetzung hat Swisscontent die Franke-Gruppe redaktionell unterstützt. So war Swisscontent neben BSD Consulting mitverantwortlich für die Textproduktion und hat das Lektorat beider Sprachversionen – Deutsch und Englisch – übernommen. (pd/eh)