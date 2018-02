Für das Jahr 2018 kündigt OVS eine exklusive, andauernde Zusammenarbeit mit dem Nachwuchswettbewerb Elite Model Look Switzerland an, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Wettbewerb heisst deshalb neu OVS Elite Model Look Switzerland.

OVS sucht gemeinsam mit dem Elite Model Look Switzerland nach neuen Talenten, die sich im internationalen Wettbewerb der Branche behaupten können. Der Wettbewerb in der Schweiz umfasst drei Castings im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang April, die in den OVS-Stores in Bern, Zürich und Lausanne stattfinden werden. Ende August wird eine Finalshow in Zürich in der Halle 622 ausgetragen, aus der die beiden Sieger hervorgehen, die am internationalen Weltfinale des Elite Model Look teilnehmen. (pd/cbe)