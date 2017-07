Motorsägen-Angreifer: Polizei gibt erst am Mittwoch Auskunft

Der Kettensägen-Angreifer ist gefasst. Die Kantonspolizei Zürich hat ihn am Dienstagabend in Thalwil ZH am Zürichsee verhaftet. Dies teilte die Schaffhauser Polizei am Abend mit. Trotzdem ist sie weiter im Krisenkommunikationsmodus und bestrebt, keine Spekulationen aufkommen zu lassen.

Am Mittwoch gibt es um 10 Uhr eine Medienkonferenz dazu - bis dann will die Polizei keine weiteren Auskünfte geben. Der 51-Jährige hatte am Montagvormittag in Schaffhausen mit einer Kettensäge zwei Angestellte der CSS-Versicherung gezielt angegriffen. Mittlerweile liegt noch ein schwerverletzter Mann im Spital. Er schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Beim ihm handelt es sich um einen Mitarbeiter der Krankenkasse. Der zweite Mitarbeiter, der mit der Motorsäge verletzt wurde, konnte das Spital wieder verlassen. (sda/eh)