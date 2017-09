Geschäftsberichte-Rating 2017: Sanitärtechniker Geberit an der Spitze

Geberit hat das Geschäftsberichte-Rating 2017 für sich entschieden. Die Printversion des Geberits-Geschäftsberichts stammt von der Linkgroup, basierend auf einem Konzept von Schneitermeier. Die Online-Version wurde bei Geberit inhouse erstellt, ebenfalls auf demselben Konzept basierend.

In diesem vom Harbour Club durchgeführten Rating werden die Geschäftsberichte aller kotierten Unternehmen, die im SPI vertreten sind, aufgenommen. Die Liste wird mit den Unternehmen der 50 umsatzstärksten Unternehmen, den 15 Versicherungen mit dem höchsten Prämienvolumen und den 25 Banken mit der höchsten Bilanzsumme ergänzt und umfasst im laufenden Jahr 230 Unternehmen.

Dieses Sample wurde nacheinander von drei Jurys bewertet. Erstens durch die Jury des Instituts für Banking und Finance (Value Reporting) der Universität Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander F. Wagner, zweitens durch eine Jury Design unter der Leitung von Jonas Voegeli und Jiri Chmelik von der Zürcher Hochschule der Künste. Danach bewertete eine Abschlussjury unter der Leitung von Hans-Peter Nehmer, Harbour-Club-Vorstandsmitglied und Head of Corporate Communications von Allianz Suisse, die zwölf besten durch die Vorjurys ausgewählten Geschäftsberichte – Print und Online – des Jahrgangs.

Alle Preisträger konnten ihre Zertifikate am Donnerstagabend in Zürich entgegennehmen. Erstmals fand die Award-Verleihung im Toni-Areal an der Hochschule der Künste statt. Video- und Musikproduktionen der Studierenden lockerten den Abend auf unterhaltsame Weise auf.





Gesamtsieger Geschäftsberichte der Schlussjury

Platz 1: Geberit

Platz 2: Clariant

Platz 3: Straumann

Kategorie Design (Online und Print)

Platz 1: Hiag Immobilien

Platz 2: Zur Rose

Platz 3: Implenia

Kategorie Value Reporting (Online und Print)

Platz 1: Swisscom

Platz 2: LafargeHolcim

Platz 3: UBS

Aufsteiger des Jahres

Gesamtwertung: Calida

Design: Ypsomed

Value Reporting: Calida



Alle Detailresultate sowie die PDFs der bewerteten Berichte inklusive der Vorjahre sind auf der Plattform www.gbrating.ch zu finden. (pd/cbe)