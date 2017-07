Unic: Tönnies von Donop neu im Verwaltungsrat

Die Schweizer Webagentur Unic bestellt mit Tönnies von Donop einen erfahrenen IT- und Beratungsexperten in den Verwaltungsrat. Damit baut der E-Business-Experte seine Expertise und Kompetenz für anspruchsvolle digitale Projekte weiter aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Tönnies von Donop ist seit über 30 Jahren in der IT- und Beratungsbranche unterwegs. 1984 gründete er die Donop Consult GmbH in Berlin und war dort bis zur Fusion mit der PSI AG im Jahr 1993 als geschäftsführender Gesellschafter tätig. In der PSI AG übernahm er dann die Rolle des Geschäftsbereichsleiters «Public Sector», bevor er im Jahr 1995 zu Andersen Consulting (heute Accenture) wechselte. Als Partner und Managing Director von Accenture war Tönnies von Donop für das Systemintegrations- und Technologiegeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig. In dieser Funktion verantwortete er 3500 Mitarbeiter und einen Umsatz von circa 1,2 Milliarden US-Dollar.

Neben seiner Tätigkeit im Verwaltungsrat von Unic wird von Donop sein breites Fachwissen für E-Business in alle Bereiche des Unternehmens einbringen. Durch sein profundes Branchen- und Markt-Know-how werde er die Wachstumsstrategien von Unic im deutschen Markt vorantreiben, heisst es weiter.

Neben von Donop wird ab sofort Stephan Handschin erneut Einzug in den Verwaltungsrat halten. Als einer der Gründer von Unic ist Handschin bereits seit über 20 Jahren im Unternehmen und in mehreren Rollen tätig. Gemeinsam mit den bisherige Verwaltungsratsmitgliedern Rudolf Meyer, Gerrit Taaks und Markus Haschka werden von Donop und Handschin die Geschäfte in der DACH-Region zukunftsorientiert ausbauen und stärken. (pd/cbe)