AWA des Kantons Thurgau: Touristische Hotspots verfilmt

Die beiden rund eineinhalbminütigen Spots fokussieren sich auf die wirtschaftlichen und touristischen Glanzlichter im Thurgau. Das verbindende Glied zwischen den einzelnen Szenen ist ein junger Mann, der sich mit schnellen Schritten durch ausgesuchte Schauplätze bewegt. Dabei kommt er im Rahmen des Werkplatzes Thurgau vorbei an Stadler-Rail-Zügen in der Montagehalle oder zeigt sich in Unterwäsche von ISA Bodywear, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Thurgau in einer Mitteilung schreibt. Im touristischen Spot passiert der Protagonist nebst der Landschaft auch Höhepunkte wie den Arenenberg oder das Kloster Fischingen.

Die Steuerungsgruppe Marketing des Kantons Thurgau zeichnet sich verantwortlich für die beiden Imagefilme. Ziel ist es laut Mitteilung, die Hotspots unter den lokalen Unternehmen sowie den touristischen Orten kurz und auf moderne Weise vorzustellen. Der Thurgau wolle sich mit den Spots als vielseitiger Wirtschaftsstandort mit attraktiven Rahmenbedingungen positionieren und gleichzeitig die Schönheit und Vielfältigkeit des Kantons aufzeigen.

Künftig sollen die Kurzfilme – die auch ohne Ton funktionieren – über Soziale Medien, an Messen, Veranstaltungen und Tagungen gezeigt werden. Konzipiert und produziert wurden die Spots von der Agentur Koch Kommunikation in Frauenfeld. (pd/tim)