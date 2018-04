Branders: Umzug an die Fraumünsterstrasse

Nach zwölf Jahren im historischen Gebäude der Rämistrasse 6 in Zürich zieht Branders an die Fraumünsterstrasse 9 und somit erneut an eine Adresse mit Geschichte. Der neue Firmensitz befindet sich zwischen Metropol und Nationalbank, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für René Allemann, Gründer und CEO, ist das Haus zum Löwensteig perfekt für Branders. «Auf zwei Etagen konnten wir kreieren was uns wichtig ist – ein kreatives Arbeitsumfeld, technologisch auf dem neusten Stand, mitten in der City und ein Ort, dessen Gefühl unsere ganz eigene Handschrift trägt», wird Allemann in einer Mitteilung zitiert.

Offene Unternehmensphilosophie

Die neuen Räume bieten Branders die Möglichkeit in den Bereichen Omnichannel, Strategie, Design und Communication noch vernetzter im Team und mit Kunden zusammenzuarbeiten. So konnten im historischen Gebäude aus dem Jahr 1884 Büros zusammengelegt und die beiden Etagen verbunden werden. Der geschichtsträchtige Betonboden wurde freigelegt, nachträglich eingezogene Wände entfernt und die Grosszügigkeit des ursprünglichen Grundrisses wiederhergestellt. So arbeitet ein grosser Teil des interdisziplinären Teams auf einer neu erschaffenen, offenen Bürofläche in historischer Bausubstanz. Die Büros sind eine Mischung aus historischem Pariser Atelier und modernem Loft.

Zudem bietet das Branders Atelier mit eigenem Filmstudio, ruhigen Arbeitsräumen für Kunden und unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Co-Creation ein Arbeitsumfeld, das modernsten Ansprüchen gerecht wird. (pd/cbe)