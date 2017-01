Ursula Bergenthal studierte Deutsche, Englische und vergleichende Literaturwissenschaften in München und an der University of London und wurde in Göttingen promoviert.

Nach Stationen bei Gräfe und Unzer sowie Editions Atlas in Genf war sie bei Random House zunächst als Lektorin beim Heyne Verlag tätig. 2008 wechselte sie zu btb, wo sie seit 2011 als Cheflektorin für Belletristik und Sachbuch verantwortlich war. (pd/clm)