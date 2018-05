Wirz Brand Relations: Vorlesen als gemeinschaftliches Erlebnis

Mit dem ersten Schweizer Vorlesetag lanciert das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien eine sympathische Initiative, die zum Vorlesen und Zuhören motiviert. Wirz Brand Relations hat den Markenauftritt gestaltet und die Website sowie die Werbemittel konzipiert und realisiert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Der Aktionstag findet am Mittwoch, 23. Mai, in der ganzen Schweiz statt. An über 400 öffentlichen Veranstaltungen in zahlreichen Schulen und anderen Betreuungseinrichtungen sowie und im privaten Kreis lesen über 4500 grosse und kleine Vorleserinnen und Vorleser vor – darunter einige prominente Persönlichkeiten wie Christa Rigozzi, Franz Hohler oder Iouri Podladtchikov.

Vorlesen schafft Nähe

Vorlesen ist ein wunderbares gemeinschaftliches Erlebnis. Regelmässiges Vorlesen unterstützt Kinder zudem in ihrer Entwicklung. Durch das gemeinsame Erleben von Geschichten entsteht Nähe zwischen den Kindern und vorlesenden Eltern oder Bezugspersonen, die die Beziehung stärkt.

Der dreisprachige Markenauftritt erzeugt diese Nähe mit den vier Marken-Tieren, mit denen sich dank der schlichten Gestaltung und feinen Animationen sowohl Kinder wie auch Erwachsene sofort identifizieren. Prägende typografische Elemente ergänzen die sympathischen Marken-Tiere womit insgesamt ein plakativer Markenauftritt mit einem hohen Wiedererkennungswert entstanden ist.

Zum Mitmachen motivieren

In ganzseitigen Inseraten in der Pendlerzeitung «20 Minuten» wird auf den Vorlesetag aufmerksam gemacht. Mit Plakaten, Roll-ups, Fensterklebern und Flyern, die Veranstaltern vor Ort zur Verfügung stehen, werden Vorleser und Vorleserinnen zum Mitmachen motiviert sowie Zuhörerinnen und Zuhörer mobilisiert.

Wer mitmachen will – egal ob privat, als Schule oder als öffentlicher Veranstalter – trägt sich einfach auf der Website ein oder sucht auf der interaktiven Karte eine passende Veranstaltung. (pd/cbe)