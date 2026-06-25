25.06.2026

Chantal Landis

Wer kennt noch die guten alten Lonely Planet «on a shoestring»-Reiseführer? Für alle, die es nicht wissen: Das sind die Bücher für Abenteurer mit schmalem Geldbeutel, die trotzdem die Welt entdecken wollen – mit Tipps zu günstigen Hotels, leckeren Streetfood-Spots und spannenden Ausflügen. Genau dieses Prinzip habe ich mir dieses Jahr für die Cannes Lions zu Herzen genommen. Denn seien wir ehrlich: Das Festival der Festivals für Kreative, Marketer und Werbe-Genies kann schnell zum finanziellen Drahtseilakt werden. Aber keine Sorge, mit guter Planung lässt sich Cannes auch «on a shoestring» erleben.

Warum überhaupt Cannes Lions on a shoestring?

Viele Branchenkolleg:innen wenden sich an mich, weil sie wissen möchten, wie viel sie budgetieren müssen, um live dabei zu sein, wenn die kreativsten Köpfe der Welt ihre Ideen feiern. Denn die Preise für den Festivalpass und die schicken Hotels können abschrecken. Für viele steht beim Festival vor allem das Networking, die Inspiration und das Knüpfen wertvoller Kontakte im Vordergrund – und das ist auch ohne Festivalpass möglich.

Wo Kontakte entstehen und Business wächst

Entlang der Croisette haben Player wie Amazon, Meta, Canva, TikTok, RTL, Snapchat, FQ oder Google ihre Zelte aufgeschlagen und bieten Plätze auf ihren Gästelisten an. Über 200 Agenturen, Brands, Mediahäuser und Tech-Giganten mieten über ganz Cannes verteilt exklusive Locations und laden dort zu Sideshows, Panels, Masterclasses, Events, Dinners und Partys ein – der perfekte Ort, um neue Kontakte zu knüpfen und wertvolle Businessbeziehungen aufzubauen.

Mein Survival-Guide für Cannes Lions «on a shoestring»:

Der Festivalpass? Nicht zwingend nötig! Klar, mit einem offiziellen Pass hat man Zugang zu allen Talks, Workshops und Events im Palais. Die meisten spannenden Begegnungen passieren aber abseits der offiziellen Bühnen – an den Meetups in der Stadt und entlang der Croisette. Und sollte der eine oder andere Talk doch interessieren, kann man für 99 Euro den Streaming-Pass kaufen.



Über 200 Partner schaffen immersive Markenerlebnisse, exklusive Events und interaktive Räume in ganz Cannes. Für viele dieser Partnerveranstaltungen kann man sich kostenlos anmelden oder um einen Platz auf der Gästeliste bitten.



Cannes ist spontan und unkompliziert. Einfach Kolleg:innen, die vor Ort sind, nach ihrem Programm fragen – und als ihr Plus 1 mitnehmen lassen.



Über die Schweizer Präsenz vor Ort informieren: Weischer.Cinema ist der offizielle Festivalrepräsentant der Schweiz und veranstaltet unter anderem das Swiss BBQ am Mittwoch. Auch wir von der IAA sind vor Ort aktiv und Partner verschiedener Veranstalter wie LinkedIn, RTL Ad Alliance oder Nielsen.



Dem Cannes-Lions-Kanal auf WhatsApp für tägliche Tipps folgen.



Den Flug frühzeitig buchen.



Die Nachfrage nach AirBnBs ist gross. Frühzeitig mit der Suche starten und die Wohnung mit Kolleg:innen teilen.



Fazit: Cannes Lions «on a shoestring» ist kein Mythos. Präsenz, Offenheit, Spontanität und echtes Interesse öffnen oft mehr Türen als ein VIP-Pass.



Chantal Landis ist Geschäftsführerin des IAA Swiss Chapter.

Alle Berichte über das Cannes Lions International Festival of Creativity 2026 finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.