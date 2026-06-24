Cannes Lions 26: Netzwerken bei Gluthitze am Swiss BBQ

Publiziert am 24.06.2026

Die Sonne brannte, der Schweiss floss in Strömen – und der Rosé ebenfalls. Weischer.Cinema Schweiz, die offizielle Schweizer Festivalrepräsentanz, lud am Mittwochmittag zum traditionellen BBQ an den O’Key Beach.

Die Stimmung war in diesem Jahr besonders gut. Bis zur Festival-Halbzeit hatte die Schweiz bereits drei Löwen gewonnen. Während des BBQ kam dann die nächste Nachricht dazu: Das International Olympic Committee holte mit «Olympic Rings Pasta» Silber in Social & Creator. Damit steht die Schweizer Bilanz bei vier Löwen (persoenlich.com berichtete).

Auch deshalb wurde am Strand nicht nur gegessen und getrunken, sondern auch eingeordnet. «Das Qualitätslevel ist beeindruckend», sagte Jan Kempter von Wirz, «Werber des Jahres». Auffällig sei zudem, dass KI zwar in vielen Talks allgegenwärtig sei, bei den ausgezeichneten Arbeiten aber weiterhin viel handgemachte Kreativität zu sehen sei.

Das zeigt sich auch beim bisherigen Schweizer Überflieger des Festivals: «Shape of Dreams» von On. Der Film unter der Regie von Spike Jonze setzt bewusst auf eine handgemachte Bildwelt – und wurde in Film Craft gleich mehrfach ausgezeichnet.

Für Christoph Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema Schweiz und Gastgeber des Events, bleibt Cannes ein Pflichttermin für die Branche: «Es ist die Olympiade der Werbung – und sie findet direkt vor unserer Haustüre statt.» Der vergleichsweise kurze Weg an die Côte d’Azur lohne sich, um sich inspirieren zu lassen, internationale Arbeiten zu sehen und Kontakte zu pflegen.

Trotz gestiegener Einreichungszahlen aus der Schweiz war das BBQ nicht besser besucht als in den Vorjahren. Mehr Arbeiten bedeuten nicht automatisch mehr Gäste am Strand. Für die, die da waren, bleibt der Anlass aber eines der wichtigsten Side-Events der Schweizer Kreativbranche in Cannes: ein Ort, um Beziehungen zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen und zur Festival-Halbzeit kurz durchzuatmen.

Denn wichtig ist Cannes nicht nur wegen der Arbeiten auf der Bühne, sondern auch wegen der Begegnungen daneben. «Hier trifft man die Leute hinter den Arbeiten», sagte David Fischer von Scholz & Friends, Shortlist-Juror in der Kategorie Design. «Man kann sich mit ihnen darüber unterhalten, was sie bei der Umsetzung bewegt hat.»

Nicht beim BBQ waren in diesem Jahr die Schweizer Young Lions. Sie steckten am Mittwoch mitten in ihren Wettbewerben, mehrere Teams hatten am Nachmittag ihre Abgabetermine. Während am O’Key Beach grilliert wurde, arbeitete der Nachwuchs also an der nächsten möglichen Erfolgsmeldung.



Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit Hype5.

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