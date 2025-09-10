Fast wie Ostberlin

10.09.2025

Matthias Ackeret

Zürich werde schon bald ähnlich trostlos wie die einstige DDR-Hauptstadt Ostberlin, befürchten bürgerliche Kreise. Der Grund: Die linke Mehrheit des Gemeinderats fordert völlig überraschend ein baldiges Plakatverbot auf städtischem Grund. Jetzt arbeitet der Stadtrat, der sich gegen dieses Ansinnen stellte, eine entsprechende Vorlage aus. Was bedeutet, dass sogar den denkmalgeschützten Lindt-Plakaten, jahrzehntelang das Wahrzeichen des Centrals, der Garaus gemacht werden soll. Um das Klima zu retten oder die Zürcher vor den Verführungen des Kapitals zu retten oder weiss Gott, was auch immer.

An diesem Mittwoch, um 16 Uhr, überreichen sowohl die städtische FDP wie auch die Aktion «Zürichsollleuchten», die vom Schreibenden initiierte wurde, dem Zürcher Gemeinderatspräsidenten Christian Huser (FDP) vor dem Rathaus Hard rund 3000 Protestunterschriften gegen dieses absurde Vorhaben. Ob es was bewirkt, ist zumindest Prinzip Hoffnung.

Vor zehn Jahren wäre jedenfalls ein Plakatverbot in der grössten Schweizer Wirtschaftsmetropole noch undenkbar gewesen. Und dies, obwohl die Plakatfirmen die VBZ jährlich mit 30 Millionen Franken unterstützen, was den Linken, eigentlich Förderer des ÖVs, erstaunlich egal ist. Zudem fällt die Arbeiterpartei SP mit dieser Entscheidung ihrer eigenen Klientel in den Rücken, gehören doch ein Grossteil der Werber und Kreativen, aber auch der Plakatierer zu ihrem Wählerpotential. Gerade dort ist die Enttäuschung über die Berufsozis im städtischen Parlament, die fernab von jeglicher wirtschaftlichen Realität mit einem solchen Verbot deren Existenz gefährdet, besonders gross. Dazu kommt, dass ausgerechnet Zürich als Hochburg des Plakats gilt, wie die ständige Sammlung im Museum für Gestaltung zeigt.

Trotzdem ist der Vergleich mit Ostberlin falsch. Dort waren zumindest Plakate für das «Wursa»-Waschmittel oder die legendären «Club»-Zigaretten erlaubt. In Zürich nicht einmal das.

Matthias Ackeret ist Verleger und Chefredaktor von persönlich und persoenlich.com.