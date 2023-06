Grüsse vom Klassentreffen in Cannes

Fabian Biedermann

Während das Festival am zweiten Tag seinen Lauf nimmt, liegt Aufregung in der Luft – als würde man an einem lang ersehnten Klassentreffen teilnehmen. Die Besten der Besten sind in Cannes zusammengekommen, um einander herauszufordern, zu inspirieren und voneinander zu lernen. Es ist ein einzigartiges Zusammentreffen, bei dem sich das kollektive Wissen der Werbewelt vereint und neue Ideen entfacht – und uns daran erinnert, warum wir uns alle irgendwann mal in diese Branche verliebt haben. So treffe ich viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus Agenturen wie 72andSunny Amsterdam, TBWA/Chiat/Day LA, AKQA San Francisco oder Ogilvy Sydney.

Mitten im fröhlichen Klassentreffen rückt, wen überrascht es, immer wieder das Thema künstliche Intelligenz (KI) in den Fokus der Gespräche. Wir alle sind fasziniert vom Potenzial der KI, den kreativen Prozess zu revolutionieren. Doch kann KI jemals wirklich die Magie menschlicher Kreativität reproduzieren? Während KI aktuell in der Lage ist, Daten zu analysieren und Muster zu erkennen, ist es immer noch die menschliche Note, die Emotionen und unerwartete Genialität in preisgekrönte Kampagnen umwandelt und in Cannes Löwen gewinnt.

Mit meinem früheren Arbeitskollegen, heute Chief Creative Officer bei VMLY&R Singapur, diskutiere ich im TikTok Garden über die hier versammelte Kreativbranche. Wer, wenn nicht die anwesenden Top-Kreativen, kann beweisen, dass die menschliche Vorstellungskraft KI nach wie vor einen Schritt voraus ist? Wir sind uns einig, dass es bei kreativer Exzellenz nicht nur um Problemlösung geht. Denn sie schafft emotionale Verbindungen, ruft Gefühle hervor und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Es geht darum, das Gewöhnliche in Aussergewöhnliches zu verwandeln, Neues und Ungesehenes zu schaffen, Menschen zum Lachen, Weinen und Nachdenken zu bringen. Und das ist etwas, woran KI (vorerst) scheitert. Doch wie lange noch? Mit diesem Gedanken beenden wir unseren spannenden Austausch.

Nun freue ich mich auf das Swiss BBQ am Mittwoch und auf Werbeikone Lee Clow, dessen Film «Here's To The Crazy Ones» am Freitag als Weltpremiere vorgestellt wird. Das Klassentreffen geht also weiter und ich bin gespannt, welche inspirierenden Begegnungen und Diskussionen noch auf mich warten. Und mit ein bisschen Glück reicht's zu einem Selfie mit TikTok-Star Rob Mayhew oder Multiunternehmer Gary Vee.



Fabian Biedermann ist Managing Director bei der Zürcher Agentur Freundliche Grüsse.

