Cyberspionage: Chinesische Hacker greifen Parlamentsmitglieder an

Publiziert am 04.05.2024

Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind von einer Hackergruppe mit engen Verbindungen zum chinesischen Staatssicherheitsministerium angegriffen worden, berichtet die Schweiz am Wochenende. In einer Aktion, die Teil der chinesischen Grossoperation war, nahmen die Hacker im Winter 2021 insgesamt 122 Politikerinnen und Politiker in Europa ins Visier.

Alle Betroffenen sind Mitglied der Inter-Parliamentary Alliance on China (Ipac). SP-Nationalrat Fabian Molina (ZH) steht gemeinsam mit Mitte-Präsident Gerhard Pfister (ZG) der Ipac-Gruppe in der Schweizer Bundesversammlung vor. Molina bestätigte gegenüber der Schweiz am Wochenende, dass Ipac-Mitglieder letzte Woche über die Erkenntnisse des FBI über den systematischen chinesischen Hackerangriff von 2021 ins Bild gesetzt worden sind. (sda/spo)