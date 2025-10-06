Happy Birthday, Paola Felix!

06.10.2025

Matthias Ackeret

St. Gallen hat vieles, ein Kloster, eine Hochschule und einen kleinen Fluss. Spätestens jetzt müsste man die Steinach, so deren Name, in «Blue Bayou» umbenennen. Und zwar zu Ehren von Paola Felix.

Der Grund: Vergangenes Wochenende feierte die Showlegende ihren 75. Geburtstag. Die wohl berühmteste St. Gallerin spielt mittlerweile in ihrer eigenen Kategorie: der Zeitlosigkeit. Während andere TV-Stars kurz nach ihrem Abgang vergessen oder im besseren Fall zu Ex-Stars werden, wirkt Paola genau so, als hätte man sie erst gestern im Fernsehen gesehen. Dabei moderierte sie genau vor 35 Jahren, nämlich am 1. Dezember 1990, zusammen mit ihrem Ehemann, dem unvergessenen Kurt Felix, ihre letzte «Verstehen Sie Spass?»-Sendung. Eine Ewigkeit: Internet existierte damals noch nicht, dafür aber die UDSSR, zumindest noch für ein Jahr. Das Ehepaar Felix erreichte mit seinem «Verstehen-Sie-Spass?» bis zu 21 Millionen Zuschauer, ein absoluter Rekord und zweimal die 10-Millionen-Schweiz. Heute beträgt die Quote noch ein Fünftel.

Damit wurde Paola zur erfolgreichsten Moderatorin des deutschsprachigen Raums. Doch berühmt wurde sie nicht wegen des Fernsehens: Als sie 1983 erstmals «Verstehen Sie Spass?» moderierte, war sie bereits ein internationaler Star. Mit sieben «Blue Bayou»-Auftritten in der ZDF-Hitparade hält sie den ewigen Rekord. Auch diese Sendung ist Vergangenheit.

Matthias Ackeret ist Verleger und Chefredaktor von persönlich und persoenlich.com.