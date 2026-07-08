08.07.2026

Roman Unternährer

Im Schweizer Radiomarkt ist die Währung klar definiert: die durchschnittliche Tagesreichweite von Mediapulse. Sie wird nach einem etablierten Verfahren erhoben, ist branchenweit anerkannt und bildet die Grundlage für Marktvergleiche sowie die Werbeplanung.

Trotzdem kommunizieren einzelne Anbieter lieber ihre Wochenreichweite. Das ist legitim. Allerdings beantworten beide Kennzahlen unterschiedliche Fragen.

Zwei Kennzahlen, zwei Perspektiven

Die Tagesreichweite misst den Anteil der Bevölkerung, der an einem durchschnittlichen Tag mindestens einmal einen Sender nutzt. Sie zeigt, wie stark ein Angebot im Alltag verankert ist.

Die Wochenreichweite betrachtet denselben Sender über sieben Tage hinweg. Wer irgendwann einschaltet, wird gezählt – unabhängig davon, ob dies einmal oder regelmässig geschieht. Deshalb fällt die Wochenreichweite zwangsläufig höher aus.

Das macht sie nicht weniger wertvoll. Sie zeigt das Potenzial eines Angebots. Die Tagesreichweite zeigt hingegen dessen tatsächliche Präsenz im Alltag.

Oder einfacher gesagt: Die Wochenreichweite beantwortet die Frage, wen ein Sender innerhalb einer Woche erreicht. Die Tagesreichweite zeigt, wie präsent der Sender an einem durchschnittlichen Tag ist.

Warum Wiederholung zählt

Warum ist das wichtig? Weil Werbung nicht durch einzelne Zufallskontakte wirkt. Marken entstehen nicht, weil jemand einen Spot einmal hört. Wirkung entsteht durch Wiederholung. Eine Meta-Analyse der Omnicom Media Group zeigt, dass Audiowerbung insbesondere ab sechs Kontakten stark wirkt.

Seit Jahrzehnten gilt deshalb ein einfacher Grundsatz: Reichweite allein reicht nicht aus. Entscheidend ist die Chance, Menschen mehrfach zu erreichen.

Genau hier liegt die Stärke hoher Tagesreichweiten. Wer regelmässig genutzt wird, schafft mehr Gelegenheiten für wiederholte Werbekontakte. Und damit bessere Voraussetzungen für Erinnerung, Wiedererkennung und Aktivierung.

Eine hohe Wochenreichweite kann dagegen auch entstehen, wenn viele Menschen nur gelegentlich zuhören. Für die Beurteilung von Werbewirkung ist das ein relevanter Unterschied.

Was das für Werbekunden bedeutet

Gerade in einem Audiomarkt, in dem Radioprogramme mit Streamingdiensten und Podcasts um Aufmerksamkeit konkurrieren, gewinnt regelmässige Nutzung an Bedeutung. Sie entscheidet darüber, ob Werbebotschaften einmal gehört oder mehrfach wahrgenommen werden.

Für Werbekunden ist deshalb nicht allein entscheidend, wie viele Menschen irgendwann innerhalb einer Woche erreicht werden. Entscheidend ist vor allem, wie regelmässig diese Kontakte stattfinden – und hier zählt die Reichweite pro Tag.

Auch CH Media orientiert sich bewusst an der offiziellen Mediapulse-Währung. Denn die durchschnittliche Tagesreichweite ist nicht einfach eine Konvention. Sie ist die Kennzahl, die am präzisesten das abbildet, was Radio wirtschaftlich stark macht: tägliche Nutzung, wiederholbare Kontakte und planbare Wirkung.

Oder zugespitzt formuliert:

Wochenreichweite ist Potenzial.

Tagesreichweite ist Wirkung.



Roman Unternährer ist Leiter Radio bei CH Media.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.