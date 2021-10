Mediale Lufthoheit im konservativen Lager

Matthias Ackeret

Wenn Sie morgens um vier nicht schlafen können, gibt es einen Trost: auch Roger Köppel ist seit einer Stunde wach und bereitet seine tägliche Internetshow Weltwoche-Daily vor. Seit einigen Wochen präsentiert der Weltwoche-Chef zudem eine deutsche Ausgabe seiner morgendlichen Weltbetrachtung; entgegen der Devise seiner Partei, auf Auslandeinsätze zu verzichten.

Doch im Journalismus gilt dies nicht: Deutschland ist zum Tummelplatz Schweizer Medien geworden, sowohl die Weltwoche wie auch Eric Gujers NZZ – Motto: «Der andere Blick» – kämpfen um die Lufthoheit des konservativen Gedankenguts. Während erstere mit Roman Zeller, dem Sohn des verstorbenen NZZ-Inlandchefs, in Berlin vertreten ist, hat NZZ Deutschland bereits 20 Mitarbeitende an der Spree. «Schreiben, was ist», lautete die überzitierte Devise von Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein. Da dies in Deutschland aus Korrektnessgründen vielfach verpönt ist, springen die Zürcher Medienmacher in die Nische.

Roger Köppel selbst hat mit seinen pointierten Auftritten bei Bild-TV fast schon eine grössere Beachtung als in Bern. Es ist ein Revival: bereits vor fünfzehn Jahren mischten drei Rogers – Köppel, Schawinski und de Weck – im Berliner Medienkuchen mit, jetzt buhlen Schweizer erneut um die bürgerliche Deutungshoheit. Mit einem Makel: den SPD-Wahlsieg konnten sie nicht verhindern. Und einen SPD-Kanzler wohl auch nicht. Für die Restschweiz tröstlich: auch Zürcher können irren.